Ситуація у Запоріжжі після обстрілу: запущено ДніпроГЕС, кількість постраждалих жителів зросла

На Дніпровській гідроелектростанції, попри значні ушкодження після російського обстрілу, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Проте електроенергію станція поки що не виробляє, повідомило Міністерство енергетики України.



Фахівці продовжують оглядати пошкодження для з'ясування та оцінки масштабів збитків.

Внаслідок нічних та ранкових ударів по Запоріжжю у місті загинули троє людей. Пошкоджено понад 150 будинків. Станом на 17 годину вечора 22 березня відомо про 25 постраждалих.

«8-річна дівчинка та 35-річний чоловік — дочка та батько. Загинули від удару російської ракети приватним сектором Запоріжжя. Обірвала ранкова ворожа атака та життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, який рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було. За оновленою інформацією, поранено 20 осіб», — повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У приватному секторі Запоріжжя продовжується пошукова операція.