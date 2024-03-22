Тела двух человек достали из-под завалов дома в Новогродовке Донецкой области

В Новогродовке Донецкой области на месте авиаудара, нанесенного российскими оккупантами 21 марта, обнаружили тела двух погибших. Аварийно-спасательные работы завершены, сообщило Министерство внутренних дел.



«Вчера враг нанес авиаудар по жилому сектору города. Под завалами дома оказались двое жителей. Спасти их не удалось. Чрезвычайники изъяли тела погибших, а также разобрали 15 тонн строительных конструкций», — сообщили в полиции.



Ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли Новогродовку Покровского района днем 21 марта. По состоянию на вечер четверга 21 марта было известно об 1 погибшем мужчине и двух раненых женщинах.