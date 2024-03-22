Оккупированные Донецк и Горловка пострадали от обстрелов, есть погибшие

Два мирных жителя оккупированной территории Донецкой области погибли, один получил ранения в результате обстрела 22 марта.



Пострадали жители Кировского района Донецка и Никитовского района Горловки, заявили в оккупационной администрации «ДНР».



Повреждения получили два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка, трансформатор и котельная в Горловке. На оккупированной территории Донецкой области наблюдаются перепады напряжения. Они также связаны с обстрелами.



Перебои в электроэнергии повлекли за собой остановку котельных, фильтровальных и насосных станций водоснабжения.