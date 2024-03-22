Тіла двох людей дістали з-під завалів будинку у Новогродівці Донецької області

У Новогродівці Донецької області на місці авіаудару, завданого російськими окупантами 21 березня, виявили тіла двох загиблих. Аварійно-рятувальні роботи завершено, повідомило Міністерство внутрішніх справ.



«Вчора ворог завдав авіаудару по житловому сектору міста. Під завалами будинку опинилися двоє мешканців. Врятувати їх не вдалося. Надзвичайники вилучили тіла загиблих, а також розібрали 15 тонн будівельних конструкцій», – повідомили у поліції.



Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли Новогродівку Покровського району вдень 21 березня. Станом на вечір четверга 21 березня було відомо про 1 загиблого чоловіка та двох поранених жінок.