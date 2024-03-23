Путін заявив, що терористи їхали в Україну, щоби втекти — українська розвідка це заперечує

Четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в Crocus Сity Hall (Підмосков'ї, РФ), намагаючись сховатися, рухалися у бік України, заявив Володимир Путін у зверненні до росіян. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.



Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що версія, що розповсюджується російською стороною про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли у бік України, не витримує жодної критики.



«Для цього не треба бути експертом із питань безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками. Лінію кордону заміновано, спостереження ведеться всіма засобами, включаючи аеророзвідку, з обох сторін. Такі області, як Білгородська та Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, окрім можливо зазомбованого російського населення», — заявив Юсов в ефірі телемарафону.



ЗМІ повідомляють про 133 загиблих внаслідок теракту в розважальному центрі Підмосков'я та пошукові роботи ще продовжуються.

Раніше прокремлівські телеграм-канали опублікували згенерований нейромережею дипфейк, на якому нібито секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі телемарафону підтвердив причетність України до теракту в Крокус сіті холі.



Україна не має жодного відношення до стрілянини у підмосковному «Крокус Сіті Холлі», заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.