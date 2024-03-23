Теракт в Подмосковье: уже 115 погибших, задержаны подозреваемые

На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек. При этом российские силовики предупреждают, что жертв будет больше — поиск погибших и расследование теракта продолжается.



В одном из туалетов «Крокус Сити Холл» обнаружено 28 тел погибших. Также 14 тел обнаружено на одной из эвакуационных лестниц, пишет издание «База».



По данным источников СМИ, люди лежали семьями. Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей.

В Следственном комитете РФ заявили, что задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо людей, принимавших непосредственное участие в теракте.



После совершения теракта преступники пытались скрыться. Якобы они ехали на авто в сторону российско-украинской границы. Силовики РФ утверждают, что «после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне». Однако никаких доказательств этой версии в Следкоме не предоставили.



В первоначальных сообщениях СМИ говорилось, что машина с террористами была остановлена в 16 км от Беларуси — в поселке Теплый Брянской области. Затем, депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал другое место предполагаемого задержания авто — деревня Хацунь Брянской области. От нее до Украины около 153 километров, до Беларуси — 250, отметило издание ASTRA.



Задержанных этапировали в Москву.



В сети появилось видео допроса одного из задержанных. Мужчина говорит с акцентов. Утверждается, что он уроженец Таджикистана. Мужчина говорит на камеру, что «убивал за деньги».

Ранее прокремлевские телеграм-каналы опубликовали сгенерированный нейросетью дипфейк, на котором якобы секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокус сити холле».



Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.