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«ЛНР»: на шахтах некому работать из-за мобилизации, привлекут людей из «копанок»

25 марта 2024, 21:57

«ЛНР»: на шахтах некому работать из-за мобилизации, привлекут людей из «копанок»

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник рассказал о сложной ситуации в угольной отрасли на оккупированной РФ Луганской области, которая усугубилась после тотальной мобилизации мужчин на фронт в 2022 году.

«В довоенной Украине, к сожалению, этому вопросу уделялось недостаточное внимание. И предприятия угольной промышленности, наши шахты пришли в такое не очень хорошее состояние. А также с учетом того, что большое количество наших шахтеров и тех ребят, которые непосредственно добывают уголь под землей, то есть проходчиков, они ушли на фронт. И поэтому на сегодняшний день наши предприятия угольной отрасли находятся не в состоянии рентабельности. То есть они, в общем то. Не производят столько угля, чтобы оправдать свое существование, чтобы выплатить заработную плату. И вынужденно мы получаем субсидии, получаем дотации из государства», — заявил он в интервью пропагандистской программе «Вести Луганск».

Сложившуюся ситуацию он назвал неправильной и добавил, что с министерством экономического развития и с министерством энергетики РФ была запланирована реорганизация угольной отрасли, в ходе которой было принято решение, что часть шахт будет закрыта. Пасечник заверил, что на закрытых шахтах будет продолжена откачка воды и «какое-то количество людей на них все-таки будут работать, обеспечивать откачку».Также, по его словам, есть вторая часть шахт, которые сейчас дорабатывают свой ресурс и через два-три года будут закрыты.

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Также есть шахты, которые передали двум «инвесторам» из России. Первый — это предприятие «Родина 95» сбежавшего в РФ после Майдана экс-министра налогов и сборов Александра Клименко. Эта фирма взяла в аренду шахту «Белореченскую» и Краснодонское погрузочно-транспортное управление.

Также зашло предприятие «Донские угли», которое взяло пять шахт, два ремонтно-механических завода. Это же предприятие написало заявку на аренду еще на пяти шахт.

При этом Пасечник сетует, что даже на оставшихся шахтах не хватает работников, «потому что очень много ребят наших действительно ушло воевать». Выход из сложившейся ситуации он видит в привлечении к работе на шахтах работников нелегальных «копанок».

«И будут поставлены задачи, в том числе сотрудникам силового блока по выявлению и пресечению деятельности предприятий, которые добывают незаконно уголь на территории «республики». И мы рассчитываем на то, что если эти незаконные предприятия будем закрывать, то работающие там люди, имеющие опыт работы в шахтах, конечно же, пойдут работать на абсолютно легальные законные предприятия», — резюмировал он.

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