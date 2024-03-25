«ЛНР» готовится отбирать пустующее жилье

Леонид Пасечник. Фото: РИА Новости

На оккупированной Россией территории Луганской области прорабатывается вопрос «национализации» пустующего жилья. Об этом сообщил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в интервью пропагандистской программе «Вести Луганск».



«Мы сейчас работаем над этой проблемой. Такого жилья огромное количество на территории республики. Мы уже собрали данные по практически 22 тысячам квартир и домов, которые на территории республики не востребованы. Где не живут люди», — сказал он.



По словам Пасечника, «очень много квартир, за которые, не оплачиваются коммунальные услуги, начиная с 2014 года».



«Я, конечно, считаю, что по таким квартирам нужно принимать решения, нужно проводить национализацию, обращать их в доход государства, раздавать нуждающимся», — заявил он, добавил, что «вопрос достаточно сложный».



«Потому что, согласно нормам, права хозяин есть хозяин. И что дальше с этим всем делать? Вопрос, в общем, сейчас прорабатывается на уровне рабочей группы», — подчеркнул глава группировки «ЛНР».



Он считает, что если квартира находится без присмотра в течении пяти лет, то она представляет «опасность для всех остальных».



«Там могут и трубы прорвать, и потечь что-нибудь может, и может произойти все, что угодно. Поэтому здесь даже с точки зрения хозяйственных каких-то вопросов, мы обязаны, просто обязаны сейчас принимать решение. Опять же, мы продолжаем подавать в эту квартиру тепло, мы продолжаем подавать в нее газ, мы продолжаем подавать электричество, а оплаты никакой нет», — заявил Пасечник.



Он добавил, что однозначного решения по этому вопросу нет, но высказал мнение, что «мы в любом случае примем решение по национализации».



«Но то ли это будет через суд, то ли будет разработан какой-то отдельный механизм, какая-то отдельная дорожная карта по национализации. Пока ответить не готов», — резюмировал Пасечник.



В мае 2023 года Леонид Пасечник своим «указом» установил правила перехода «бесхозяйной» недвижимости в муниципальную собственность. Аналогичный порядок был принят и на оккупированной части Донецкой области.



На прошлой неделе в «ДНР» вступил в силу «закон» об изъятии «бесхозяйной» недвижимости.