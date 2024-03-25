«ЛНР»: на шахтах нема кому працювати через мобілізацію, залучать людей із «копанок»

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник розповів про складну ситуацію у вугільній галузі на окупованій РФ Луганській області, яка посилилася після тотальної мобілізації чоловіків на фронт у 2022 році.



«У довоєнній Україні, на жаль, цьому питанню приділялася недостатня увага. І підприємства вугільної промисловості, наші шахти прийшли у такий не дуже добрий стан. А також з огляду на те, що велика кількість наших шахтарів і тих хлопців, які безпосередньо добувають вугілля під землею, тобто прохідників, вони пішли на фронт. І тому сьогодні наші підприємства вугільної галузі перебувають над стані рентабельності. Тобто вони, загалом. Чи не виробляють стільки вугілля, щоб виправдати своє існування, щоб виплатити заробітну плату. І вимушено ми отримуємо субсидії, отримуємо дотації з держави», - заявив він в інтерв'ю пропагандистській програмі «Вісті Луганськ».



Ситуацію, що склалася, він назвав неправильною і додав, що з міністерством економічного розвитку і з міністерством енергетики РФ була запланована реорганізація вугільної галузі, в ході якої було прийнято рішення, що частину шахт буде закрито. Пасічник запевнив, що на закритих шахтах буде продовжено відкачування води і «деяка кількість людей на них таки працюватимуть, забезпечуватимуть відкачування». Також, за його словами, є друга частина шахт, які зараз допрацьовують свій ресурс і через два- три роки буде закрито.



Також є шахти, які передали двом «інвесторам» із Росії. Перший — це підприємство «Батьківщина 95» екс-міністра податків і зборів Олександра Клименка , який втік у РФ після Майдану. Ця фірма взяла в оренду шахту «Білореченську» та Краснодонське вантажно-транспортне управління.

Також зайшло підприємство «Донське вугілля», яке взяло п'ять шахт, два ремонтно-механічні заводи. Це підприємство написало заявку на оренду ще на п'яти шахт.



При цьому Пасічник нарікає, що навіть на шахтах, що залишилися, не вистачає працівників, «бо дуже багато хлопців наших справді пішло воювати». Вихід із ситуації він бачить у залученні до роботи на шахтах працівників нелегальних «копанок».



«І будуть поставлені завдання, у тому числі співробітникам силового блоку щодо виявлення та припинення діяльності підприємств, які добувають незаконне вугілля на території «республіки». І ми розраховуємо на те, що якщо ці незаконні підприємства закриватимемо, то люди, які там працюють, мають досвід роботи в шахтах, звичайно ж, підуть працювати на абсолютно легальні законні підприємства», — резюмував він.