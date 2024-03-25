Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«ЛНР»: на шахтах нема кому працювати через мобілізацію, залучать людей із «копанок»

25 березня 2024, 21:57

«ЛНР»: на шахтах нема кому працювати через мобілізацію, залучать людей із «копанок»

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник розповів про складну ситуацію у вугільній галузі на окупованій РФ Луганській області, яка посилилася після тотальної мобілізації чоловіків на фронт у 2022 році.


«У довоєнній Україні, на жаль, цьому питанню приділялася недостатня увага. І підприємства вугільної промисловості, наші шахти прийшли у такий не дуже добрий стан. А також з огляду на те, що велика кількість наших шахтарів і тих хлопців, які безпосередньо добувають вугілля під землею, тобто прохідників, вони пішли на фронт. І тому сьогодні наші підприємства вугільної галузі перебувають над стані рентабельності. Тобто вони, загалом. Чи не виробляють стільки вугілля, щоб виправдати своє існування, щоб виплатити заробітну плату. І вимушено ми отримуємо субсидії, отримуємо дотації з держави», - заявив він в інтерв'ю пропагандистській програмі «Вісті Луганськ».


Ситуацію, що склалася, він назвав неправильною і додав, що з міністерством економічного розвитку і з міністерством енергетики РФ була запланована реорганізація вугільної галузі, в ході якої було прийнято рішення, що частину шахт буде закрито. Пасічник запевнив, що на закритих шахтах буде продовжено відкачування води і «деяка кількість людей на них таки працюватимуть, забезпечуватимуть відкачування». Також, за його словами, є друга частина шахт, які зараз допрацьовують свій ресурс і через два- три роки буде закрито.


Також є шахти, які передали двом «інвесторам» із Росії. Перший — це підприємство «Батьківщина 95» екс-міністра податків і зборів Олександра Клименка , який втік у РФ після Майдану. Ця фірма взяла в оренду шахту «Білореченську» та Краснодонське вантажно-транспортне управління.
Також зайшло підприємство «Донське вугілля», яке взяло п'ять шахт, два ремонтно-механічні заводи. Це підприємство написало заявку на оренду ще на п'яти шахт.


При цьому Пасічник нарікає, що навіть на шахтах, що залишилися, не вистачає працівників, «бо дуже багато хлопців наших справді пішло воювати». Вихід із ситуації він бачить у залученні до роботи на шахтах працівників нелегальних «копанок».


«І будуть поставлені завдання, у тому числі співробітникам силового блоку щодо виявлення та припинення діяльності підприємств, які добувають незаконне вугілля на території «республіки». І ми розраховуємо на те, що якщо ці незаконні підприємства закриватимемо, то люди, які там працюють, мають досвід роботи в шахтах, звичайно ж, підуть працювати на абсолютно легальні законні підприємства», — резюмував він.

 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Леонід Пасічник «ЛНР»
Інше
мобілізація шахтарів

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:03
Невідомі у військовій формі увірвалися до жительки окупованої Херсонщини і викрали гроші — ЗМІ
13:30
Колаборант Сальдо заявив, що залізницю до Криму через окуповані території України запустять цього року
11:58
Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим з початку війни — Bild
09:58
Захоплення Часів Яру в найближчі місяці навряд чи можливе — ISW
09:11
У ГУР прокоментували ураження корабля РФ «Ямал»
18:30
«ДНР» ухвалила «закон» про вилучення «безхазяйної» нерухомості
10:35
В окупованому Сімферополі вранці було чутно вибухи, є «приліт» в нафтобазу
22:45
У Севастополі повідомляють про влучання ракет у возол зв’язку російського флоту
21:22
По окупованому Іловайську завдали удару. Зайнялися нафтопродукти
18:50
У РФ заявили про захоплення села Іванівське на Донеччині. В Україні заперечують
17:14
Російські чиновники натякають, що окуповані території не потребують дотацій
11:19
В окупованому Донецьку відновили електропостачання, але багато жителів поки що без води
22:30
Мешканці знесених будинків у Маріуполі хочуть позиватися, Кремль готується до мобілізації — дайджест окупації ►
20:49
Окуповані Донецьк та Горлівка постраждали від обстрілів, є загиблі
13:54
В окупованому Маріуполі багатоповерхівки «тріщать по швах»: окупанти не реагують на скарги мешканців
11:59
В окупованому селищі Донецької області під час скидання боєприпасу загинула дівчина
23:40
Головне за день: Атака на Київ. РФ розпочала виробництво тритонних бомб
20:47
«Вибори Путіна»: як «малювали» голоси на окупованих територіях ►
18:13
У «ЛНР» розповіли подробиці вибуху в Луганську: постраждали 5 «поліцейських»
17:44
Окупанти демонтують руїни Маріупольського драмтеатру та обіцяють відкрити його наступного року
усі новини
21:57
«ЛНР»: на шахтах нема кому працювати через мобілізацію, залучать людей із «копанок»
21:49
Видобуток та переробка нафти в РФ скоротилася на 12% через атаку на російські НПЗ — СБУ
21:14
Теракт у Підмосков'ї не мав жодного зв'язку з Україною — Білий дім
20:37
«ЛНР» готується відбирати порожнє житло
20:03
Невідомі у військовій формі увірвалися до жительки окупованої Херсонщини і викрали гроші — ЗМІ
19:40
Росіяни ввечері вдарили по Одесі: троє жінок отримали поранення
18:41
Ще одного бійця «Азова» окупанти засудили до довічного ув'язнення
18:29
Понад 2000 крилатих та балістичних ракет РФ збила українська ППО за час повномасштабного вторгнення
17:53
РФ зменшила інтенсивність штурмів під Куп'янськом, але влада планує оголосити примусову евакуацію населення — МВА
17:41
Третя штурмова бригада ЗСУ під Авдіївкою ліквідувала батальйон росіян
16:55
FPV-дрон «відірвав голову» російському танку Т-80
16:55
Краматорськ: Міжнародні партнери надали допомогу у ремонті міської водопровідної мережі
16:15
Ракетна атака на Київ: дивом вдалося уникнути великої кількості жертв
15:42
Росіянам у месенджерах приходять пропозиції взяти участь у терактах
15:25
Зеленський привітав СБУ: «Дякую за далекобійність і влучність наших дронів у небі та на морі»
14:59
У Харкові достроково завершать опалювальний сезон
14:50
МОЗ України запускає «Голос пацієнтів», де кожен зможе поділитися проблемами системи охорони здоров'я
14:38
Кабмін уточнив перелік ВПО, яким збережуть виплати на проживання
14:19
Кулеба після ракетного удару на Київ: Україні потрібне посилення ППО, особливо Patriot
13:50
На Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну
усі новини
ВІДЕО
Полонений боєць полку «Азов» Павло Гусєв. Фото: Генпрокуратура РФ Ще одного бійця «Азова» окупанти засудили до довічного ув'язнення
25 березня, 18:41
FPV-дрон відірвав голову Т-80. Фото: кадр із відео FPV-дрон «відірвав голову» російському танку Т-80
25 березня, 16:55
Зеленський дякує СБУ. Фото: кадр із відео Зеленський привітав СБУ: «Дякую за далекобійність і влучність наших дронів у небі та на морі»
25 березня, 15:25
Результат ракетної атаки РФ на Київ. Фото: Telegram У Києві спрацювала ППО: зафіксовано падіння уламків ракет РФ у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок
25 березня, 11:01
Пожежа на Новочеркаській ГРЕС. Фото: соцмережі Безпілотники вдарили по великій електростанції в Ростовській області, виникла пожежа
25 березня, 07:15
Ракетний удар у Севастополі. Кадр з відео У Севастополі повідомляють про влучання ракет у возол зв’язку російського флоту
23 березня, 22:45

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама