Слова Лукашенко противоречат версии Путина о террористах, которые бежали в Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что терористы, нападавшие на российский «Крокус Сити Холл», убегая намеревались попасть в Беларусь, но из-за мер безопасности «отвернулись» и пошли на украинско-российскую границу. Слова Лукашенко приводит белорусское агентство «Белта».

Лукашенко заявил, что терористы не могли пойти в Беларусь, поскольку «в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности».

«Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».

«Как только мне и Путину поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона — свой», — рассказал Лукашенко.

Ранее в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».

Позднее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» связан с Украиной кремлевской пропагандой.