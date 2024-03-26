Слова Лукашенка суперечать версії Путіна про терористів, які втекли до України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що терористи, які нападали на російський «Крокус Сіті Холл», тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки «відвернулися» і пішли на українсько-російський кордон. Слова Лукашенка наводить білоруська агенція «Белта».

Лукашенко заявив, що терористи не могли піти до Білорусі, оскільки «у перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений безпековий режим».

«Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися та пішли на ділянку українсько-російського кордону. Щойно мені і Путіну надійшла інформація від спецслужб про те, що автомобіль з терористами рухається у напрямку Брянська, було досягнуто домовленості, що Білорусь блокує свою ділянку напрямку ймовірного руху злочинців, а російська сторона — своя», — розповів Лукашенко.

Раніше у зверненні до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл» намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.

Пізніше координатор із стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертній залі «Крокус Сіті Холл» пов'язаний із Україною кремлівською пропагандою.