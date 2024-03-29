Три человека пострадали из-за российского обстрела Одессы

Российские оккупанты из акватории Черного моря направили две управляемые авиационные ракеты по Одессе. Обе цели были сбиты, однако от обломков пострадали три человека. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«По уточненной информации, в результате ракетного удара по Одессе три пострадавших, они госпитализированы в медучреждения. Двое из них — дети 15 и 10 лет. Люди травмировались из-за падения обломков», — заявил Кипер.

Все ранения легкие, угрозы жизни, к счастью, нет.⠀

«Еще раз очень прошу: оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги и спускайтесь в укрытие!», — сказал глава ОВА.

Воздушные Силы ВС Украины уточнили, что во время российской атаки над Одесской областью были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.