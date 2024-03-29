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Троє людей постраждали через російський обстріл Одеси

29 березня 2024, 16:44

Троє людей постраждали через російський обстріл Одеси

Російські окупанти з акваторії Чорного моря направили дві керовані авіаційні ракети Одесою. Обидві цілі були збиті, проте від уламків постраждали люди. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, вони госпіталізовані до медустанов. Двоє з них — діти 15 та 10 років. Люди травмувалися через падіння уламків», — заявив Кіпер.

Всі поранення легені, загрози життю, на щастя, немає.

«Ще раз дуже прошу: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги і спускайтеся в укриття!», — сказав глава ОВА.

Повітряні Сили ЗС України уточнили, що під час російської атаки над Одеською областю було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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