Силы ПВО сбили 2 авиационные ракеты в Одесской области

Сегодня, 29 марта, силы противовоздушной обороны сбили две авиационные ракеты в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«Днем 29 марта 2024 года враг атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из акватории Черного моря», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что силами и средствами зенитной ракетной Одесской бригады обе цели были сбиты.



Ранее мы писали, что 29 марта российские войска атаковала ракетами Одессу. В результате чего 15-летнияя девочка получила ранения, она находится в больнице.