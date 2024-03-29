Двох бойовиків «Л-ДНР» засуджено до 15 років в'язниці у Львові

Двоє мешканців Донецької та Луганської областей, які воювали у складі бойових проросійських угруповань «ДНР» та «ЛНР», засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Суд ухвалив конфіскувати все майно, що їм належить.



«Мешканці Донецької та Луганської областей у лютому 2022 року добровільно перейшли на бік ворога, вони вступили до незаконних збройних формувань "Народної міліції" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР"», — повідомив відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

У повідомленні прокуратури зазначено, що чоловіки пройшли військову підготовку та отримали навички використання зброї, проведення штурмів та надання першої домомедичної допомоги. А пізніше зарахували до підрозділів «Народної міліції» і вони виконували бойові завдання у Харківській, Луганській та Донецькій областях.



Один із засуджених виконував обов'язки фельдшера та стрільця, інший — також стрільця.



Обох підсудних було затримано військовослужбовцями Сил оборони України.