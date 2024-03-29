Данилов будет послом Украины в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта согласовал кандидатуру экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на пост посла в Республике Молдова.



«Алексей Данилов продолжает работу на дипломатическом направлении. Конкретнее: я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в республике Молдова», — заявил президент в видеообращении.



По словам Зеленского, Данилов говорил ему о таком видении своей дальнейшей работы на Украину.



Глава государства также подчеркнул, что для Украины Молдова является чрезвычайно важным государством и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения двустороннего взаимодействия.



Как сообщалось, 27 марта президент Украины указом освободил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назначив на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.



29 марта президент Украины указом уволил действовавшего посла Украины в Молдове Марка Шевченко.

В Офисе президента Украины отрицают, что увольнение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова связано с тем, что он оскорбил специального представителя лидера Китая Си Цзиньпина, когда «перефразировал» имя Ли Хуэя в эфире национального телемарафона, передает DW.