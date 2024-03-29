В Офисе президента рассказали, почему уволили Данилова

У Зеленского рассказали, почему уволили Данилова. Фото: СНБО

В Офисе президента Украины (ОП) Владимира Зеленского отрицают, что увольнение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова связано с тем, что он оскорбил специального представителя лидера Китая Си Цзиньпина, когда «перефразировал» имя Ли Хуэя в эфире национального телемарафона, передает DW.

«Нет, безусловно нет. Это очень мелко как-то. Это невозможно», — заверил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк 28 марта в эфире «Радио Свободы».

По его словам, «во время длительной войны возникает потребность в ротациях на руководящих должностях, чтобы отвечать вызовам», и назначение новым секретарем СНБО главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко связано с необходимостью усилить аналитическую составляющую СНБО.

«Безусловно, господин Литвиненко, который является в этом специалистом, сделает это наилучшим образом, потому что на этом этапе войны, на котором мы сейчас находимся, нам нужно четче отслеживать происходящие в России процессы, влияние России на те или иные избирательные процессы, которые проходят в других странах», — сказал Подоляк.

Он также заверил, что Данилов «остается в команде» Зеленского и будет «работать в другом направлении».

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства во вторник, 26 марта.

Ранее Алексей Данилов назвал спецпредставителя Китая Ли Хуэя «каким-то Хуи», раскритиковав предложение Китая о мирных переговорах с Россией.