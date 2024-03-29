Данілов буде послом України в Молдові

Президент України Володимир Зеленський 29 березня погодив кандидатуру екссекретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова на посаду посла у Республіці Молдова.



«Олексій Данілов продовжує роботу на дипломатичному напрямі. Конкретніше: я погодив його кандидатуру як новий посол нашої держави в республіці Молдова», — заявив президент у відеозверненні.



За словами Зеленського, Данілов говорив про таке бачення своєї подальшої роботи в Україні.



Глава держави також наголосив, що для України Молдова є надзвичайно важливою державою і з погляду викликів безпеки в регіоні, і з погляду двосторонньої взаємодії.



Як повідомлялося, 27 березня президент України указом звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони, призначивши на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.



29 березня президент України указом звільнив чинного посла України в Молдові Марка Шевченка.

В Офісі президента України заперечують, що звільнення секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова пов'язане з тим, що він образив спеціального представника лідера Китаю Сі Цзіньпіна, коли «перефразував» ім'я Лі Хуея в ефірі національного телемарафону, повідомляє DW.