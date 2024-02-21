Молдова предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи, перву в этом году. Стоимость помощи в виде материальных товаров и другого оборудования составляет 4,9 млн леев (более 250 тысяч евро). Об этом передает местное издание.



Проект решения на этот счет сегодня, 21 февраля одобрил Кабинет Министров.



Среди товаров, которые будут переданы, 19 электростанций, оборудование для переливания крови, около 80 тысяч защитных масок, дезинфицирующие средства для рук и более 50 тысяч свиных и рыбных консервов. На транспортные расходы будет выделено чуть более 100 тысяч леев (более 5 тысяч евро).

Отметим, что в прошлом году Молдова отправила в феврале, апреле и сентябре три партии гуманитарной помощи, предназначенной специально для нужд украинской армии. Также в июне 2023 года Молдова направила восемь грузовиков с гуманитарной помощью на сумму 200 тысяч евро для ликвидации экологических и гуманитарных последствий, вызванных разрушением Новокаховской плотины.



Напомним, партии правительственной коалиции Германии уже подготовила предложение по вооружению для Украины, в котором упоминаются предоставления дальнобойных систем. Крылатые ракеты Taurus также могут передать, но они не указаны.