Зміївська ТЕС повністю зруйнована російськими атаками

Зміївська ТЕС у Харківській області після атаки Росії 22 березня повністю зруйнована. Її поновлення в перспективі планується, повідомив голова наглядової ради компанії Андрій Гота.



«Наслідки згубні для Зміївської ТЕС станцію повністю зруйновано. Було багато влучень саме з дорогого та унікального обладнання. Все, що ми ремонтували з літа, готуючись до важкого опалювального сезону, зруйновано», — сказав Готу «Інтерфакс-Україна».



Він наголосив, що жоден енергоблок не працює. Ситуація зараз гірша за ту, що була наприкінці літа, коли команда, яка діяла на той час, не проводила жодних ремонтів на станції.



При цьому Гота звернув увагу, що після проведення останньої ремонтної кампанії колектив тепер має досвід відновлення, і він мотивований це робити.



Водночас за його словами, говорити про перспективи поновлення дуже рано.



«Наразі енергетики та ДСНС намагаються розчищати завали, це складна висотна робота, важкі елементи бетону, які доводиться зрізати. Про терміни початку ремонтних робіт дуже важко сказати, це далека перспектива», — наголосив голова наглядової ради.



Він наголосив, що цього разу компанія своїми коштами не зможе провести відновлення.



«Влітку ми відновили ТЕС власними коштами. Тепер своїми коштами ми не впораємось. По обладнанню розраховуємо на міжнародних партнерів. Міненерго вже запитало у них перелік обладнання, необхідне нам. Багато країн уже запропонували допомогу. З Міненерго відпрацьовуватимемо, де і що ми братимемо. Коли накопичимо необхідну кількість обладнання, і, може, на той момент уже розчистимо станцію, тоді говоритимемо про перспективи її відновлення», — описав Гота.