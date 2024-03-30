В Донецкой и Днепропетровской областях аварийных отключений по графику не будет

В Донецкой и Днепропетровской областях отменены графики аварийных отключений электроэнергии.



«Отключения света отменены. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Днепропетровской и Донецкой областях», — сообщили в ДТЭК утром 30 марта.



Ранее об отмене графиков отключений электроэнергии в Полтавской области сообщил глава местной областной военной администрации Филипп Пронин.



Как сообщалось, в пятницу вечером были применены аварийные и почасовые отключения в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях.