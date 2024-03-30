У Донецькій та Дніпропетровській областях аварійних відключень за графіком не буде

У Донецькій та Дніпропетровській областях скасовано графіки аварійних відключень електроенергії.



«Відключення світла скасовано. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у Дніпропетровській та Донецькій областях», — повідомили в ДТЕК вранці 30 березня.



Раніше про скасування графіків відключень електроенергії в Полтавській області повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Філіп Пронін.



Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері було застосовано аварійні та погодинні відключення у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях.