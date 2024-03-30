После штурма одного из сел под Авдеевкой в роте «ДНР» осталось 15 человек — видео

Пятнадцать мужчин, мобилизованных на войну против Украины группировкой «ДНР», отказались идти на очередной штурм. Как пишет Telegram-канал ASTRA, они остались в живых после штурма села под Авдеевкой Донецкой области.



Мобилизованные записали видеообращение, в котором рассказали, что после попыток штурма села Семеновка под Авдеевкой из их роты осталось 15 человек. Теперь их заставляют сдать оружие и обвиняют в дезертирстве.



«Мы — остатки группы в количестве 15 человек — отказались от штурма по причине того, что командование 114 бригады не жалеет личный состав, угрожает расправой, угрожает идти на штурм», — говорят военные на видео.





Сейчас командование, по их словам, принуждает их сдать оружие, при этом на просьбу предоставить акт о сдаче оружия их «посылают в устной форме». «В данный момент нас обвиняют в дезертирстве и уклонении от боевых задач», — заявили они.

Российские оккупационные войска продолжают атаковать позиции украинских подразделений на 6 направлениях. За сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.