Планы РФ на Каховскую дамбу, Пушилин увидел в Авдеевке «хорошую жизнь», вспышка кори в Бердянске — дайджест из оккупации ►

Какой была реакция ставленников Кремля на теракт в «Крокус сити холле».



Группировки «Л-ДНР» придумали новый способ отбирать имущество у тех, кто выехал с оккупированной территории. Что советуют юристы тем, кто выехал с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, и чье жилье там осталось?



Коллаборант Владимир Сальдо рассказал, как реанимировать высохший Северо-Крымский канал.



«ДНР» заявила о начале восстановительных работ в захваченной Авдеевке после того, как армия РФ превратила город в руины. Что там происходит?



Об этих, а также о других важных событиях в оккупации рассказывает свежий выпуск проекта «За гранью».