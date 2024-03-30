Після штурму одного із сел під Авдіївкою у роті «ДНР» залишилося 15 людей — відео

П'ятнадцять чоловіків, мобілізованих на війну проти України угрупуванням «ДНР», відмовилися йти на черговий штурм. Як пише Telegram-канал ASTRA, вони залишилися живими після штурму села під Авдіївкою Донецької області.



Мобілізовані записали відеозвернення, в якому розповіли, що після спроб штурму села Семенівка під Авдіївкою з їхньої роти залишилося 15 людей. Тепер їх змушують здати зброю та звинувачують у дезертирстві.



«Ми — залишки групи в кількості 15 осіб — відмовилися від штурму через те, що командування 114 бригади не шкодує особовий склад, загрожує розправою, загрожує йти на штурм», — кажуть військові на відео.





Наразі командування, за їхніми словами, змушує їх здати зброю, при цьому на прохання надати акт про здачу зброї їх «надсилають в усній формі».



«Наразі нас звинувачують у дезертирстві та ухиленні від бойових завдань», — заявили вони.

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів на 6 напрямках. За добу на фронті сталося 72 бойові зіткнення, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.