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Зеленский уволил нескольких советников и помощников

30 марта 2024, 11:48

Зеленский уволил нескольких советников и помощников

Глава Украинского государства Владимир Зеленский уволил ряд советников и других сотрудников Офиса президента. 

Алену Вербицкую уволили с должности советника-уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Также президент освободил с должностей своих внештатных советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко.

Радуцкий возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования.

Трофимов ранее занимал должность первого заместителя руководителя Офиса президента, но был уволен указом Зеленского в ноябре 2020 года и назначен на должность внештатного советника главы государства. В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.

Устенко был советником президента Украины по экономическим вопросам.

Наталью Пушкареву уволили с должности внештатного уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности.

Сергея Шефира освободили от должности первого помощника президента Украины.

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