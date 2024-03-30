Зеленский уволил нескольких советников и помощников

Глава Украинского государства Владимир Зеленский уволил ряд советников и других сотрудников Офиса президента.



Алену Вербицкую уволили с должности советника-уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины.



Также президент освободил с должностей своих внештатных советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко.



Радуцкий возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования.



Трофимов ранее занимал должность первого заместителя руководителя Офиса президента, но был уволен указом Зеленского в ноябре 2020 года и назначен на должность внештатного советника главы государства. В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.



Устенко был советником президента Украины по экономическим вопросам.



Наталью Пушкареву уволили с должности внештатного уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности.



Сергея Шефира освободили от должности первого помощника президента Украины.