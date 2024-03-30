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Зеленський звільнив кількох радників та помічників

30 березня 2024, 11:48

Зеленський звільнив кількох радників та помічників

Глава Української держави Володимир Зеленський звільнив низку радників та інших співробітників Офісу президента.

 Олену Вербицьку звільнили із посади радника-уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України.

Також президент звільнив із посад своїх позаштатних радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка.

Радуцький очолює комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування.

Трофімов раніше обіймав посаду першого заступника керівника Офісу президента, але був звільнений указом Зеленського у листопаді 2020 року та призначений на посаду позаштатного радника глави держави. В офісі президента Трофімов відповідав за регіональну політику.

Устенко був радником президента України з економічних питань.

Наталю Пушкарьову звільньнено з посади позаштатного уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності.

Сергія Шефіра звільнили з посади першого помічника президента України.

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