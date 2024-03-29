Сколько в 2023 году заработали Зеленский и его семья — декларация

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.



Как сообщает сайт президента, согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составляли 12,4 миллиона гривен. Доход от продажи облигаций составил больше половины этой суммы — 7 миллионов гривен.



Доходы семьи Владимира Зеленского в 2023 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила почти 5 миллионов гривен.



«Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей. Остаток денежных средств семьи главы государства к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн. Других существенных изменений в 2023 году по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло», — сообщает сайт президента.