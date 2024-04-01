В окупованому Донецьку відключать опалення: дата

У тимчасово окупованому Росією Донецьку від сьогодні завершується опалювальний сезон. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.



«З 1 квітня 2024 року опалювальний сезон 2023-2024 в місті Донецьку закінчено», — написав він.



За словами Кулемзіна, у разі підвищення середньодобової температури до +8 протягом 5 діб опалювальний сезон припиняється.

Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області опалювальний сезон завершився у ніч із 28 на 29 березня.



Крім того, у Харкові та Херсоні опалювальний сезон завершився 26 березня.