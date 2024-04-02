Оккупанты повредили объект энергетики в Кировоградской области

В ночь на 2 апреля российская армия атаковала Кировоградскую область. Под удар попал объект энергетики. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.



«Во время очередной вражеской дроновой атаки в Кировоградской области поврежден объект энергетики», — отметил он.



По словам главы региона, в результате удара произошел пожар, однако его оперативно локализовали спасатели. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Отметим, что ночью 2 апреля 2024 года Россия атаковала территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками из Крыма.



Ранее мы писали, что оккупанты 31 марта атаковали ракетами объект критической инфраструктуры во Львовской области. В результате удара погиб мужчина.



Кроме того, в результате ударов РФ по энергосистеме Украины в марте повреждены или разрушены полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК. 29 марта была вторая по масштабу атака на объекты компании. А самая масштабная произошла 22 марта.