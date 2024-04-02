Окупанти пошкодили об`єкт енергетики у Кіровоградській області

У ніч проти 2 квітня російська армія атакувала Кіровоградську область. Під удар потрапив об'єкт енергетики. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.



«Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградщині ушкоджено об‘єкт енергетики», — зазначив він.



За словами глави регіону, внаслідок удару сталася пожежа, проте її оперативно локалізували рятувальники. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Зазначимо, що вночі 2 квітня 2024 року Росія атакувала територію України керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору ВОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками з Криму.



Раніше ми писали, що окупанти 31 березня атакували ракетами об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Внаслідок удару загинув чоловік.



Крім того, внаслідок ударів РФ по енергосистемі України у березні пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генеруючої потужності ДПЕК. 29 березня була друга за масштабом атака на об'єкти компанії. А наймасштабніша відбулася 22 березня.