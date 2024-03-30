В результате ударов РФ по энергосистеме Украины в марте повреждены или разрушены полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК. Об этом сообщил его исполнительный директор Дмитрий Сахарук.



Он отметил, что 29 марта была вторая по масштабу атака на объекты компании. А самая масштабная произошла 22 марта.



«Повреждено очень много объектов генерации и распределения. У нас 5 из 6 ТЭС повреждены очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые частично», — сказал Сахарук в эфире национального телемарафона «Единые новости».



Сахарук отметил, что в течение марта РФ нанесла более десяти атак на объекты ДТЭК.



Ранее сообщалось, что Змиевская ТЭС компании в Харьковской области полностью разрушена атаками РФ, она будет в перспективе восстанавливаться, но сроки и стоимость этого восстановления пока неизвестны.



29 марта Россия нанесла мощный комбинированный удар ракетами и БпЛА по территории Украины, Силы обороны Украины сбили 84 цели из 99. В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.