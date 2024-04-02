«Прилет» к оккупантам на позиции высокоточного боеприпаса

Российские оккупанты засняли момент «прилета» малогабаритного высокоточного боеприпаса по своим позициям. Об этом написал Telegram-канал «Оперативный ВСУ».







На опубликованных кадрах с позиций россиян точно не понятно, какой именно высокоточный боеприпас залетел к ним.



«Кацапы зафиксировали прилет у их позиций. Визуально похоже на GLSDB или AASM-250», — говорится в подписи к видео.

«Прилет» на позиции оккупантов высокоточного боеприпаса. Фото: кадр из видео

«Прилет» на позиции оккупантов высокоточного боеприпаса. Фото: кадр из видео

Результат «прилета» на позиции оккупантов высокоточного боеприпаса. Фото: кадр из видео

Ранее Соединенные Штаты заявили о передаче Украине новейших бомб наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bombs).



Напомним, российский «военкор» Михаил Андронник опубликовал видео с обломками боеприпаса, который похож на высокоточную авиабомбу GLSDB, выпущенную из РСЗО HIMARS.