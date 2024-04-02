Окупанти зняли «приліт» високоточного боєприпасу по своїх позиціях — відео

"Приліт" до окупантів на позиції високоточного боєприпасу

Російські окупанти зняли момент «прильоту» малогабаритного високоточного боєприпасу по своїх позиціях. Про це написав Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».







На опублікованих кадрах з позицій росіян достеменно не зрозуміло, який саме високоточний боєприпас залетів до них.



«Кацапи зафіксували приліт біля їхніх позицій. Візуально схоже на GLSDB або AASM-250», — йдеться у підписі до відео.

"Приліт" на позиції окупантів високоточного боєприпасу. Фото: кадр із відео

"Приліт" на позиції окупантів високоточного боєприпасу. Фото: кадр із відео

Результат "прильоту" на позиції окупантів високоточного боєприпасу. Фото: кадр із відео

Раніше Сполучені Штати заявили про передачу Україні новітніх бомб наземного базування GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bombs).



Нагадаємо, російський «воєнкор» Михайло Андронник опублікував відео з уламками боєприпасу, схожого на високоточну авіабомбу GLSDB, випущену з РСЗВ HIMARS.