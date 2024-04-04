Двое похищенных в Мелитополе украинцев осуждены российским судом якобы за подрыв авто

Южный окружной военный суд в российском Ростове лишил свободы двух украинских граждан. Приговор вынесен похищенным в оккупированном Мелитополе Маргарите Харенко и Сергею Авраменко. Их обвинили в участии в террористическом сообществе, экстремизме и шпионаже. Харенко приговорили к 20 годам лишения свободы, Авраменко — к 16 годам.



Маргарита Харенко была похищена в Мелитополе 9 января 2023 года, а Сергей Авраменко — 14 января того же года. Их подозревали в покушении на российского военнослужащего.



Жителей оккупированного города обвиняют в том, что они, работая в одном из спортзалов, с мая по декабрь 2022 года якобы собирали информацию о его посетителях.



Одному из оккупантов, по версии следствия, под днище автомобиля установили взрывное устройство. Его взорвали 23 декабря 2022 года. Оккупант выжил.



Согласно материалам обвинения, в 2022 году Харенко и Авраменко через мессенджеры якобы «связывались с неустановленными работниками спецслужб Украины и вступили в террористическое сообщество».



Маргарита Харенко якобы собирала информацию о передвижении подразделений Вооруженных Сил РФ для иностранной разведки.



30 марта прошло первое судебное заседание по делу Маргариты. Как рассказала подруга осужденной Анна Подорожная изданию ZMINA, из-за нехватки доказательств россиянам тогда не удалось выдвинуть против девушки ни одного обвинения. Впрочем, ее не отпустили.



Анна рассматривает несколько причин, почему оккупанты похитили именно Маргариту.



Во-первых, девушка посещала одну из мелитопольских баптистских церквей. А, как известно, Россия преследует представителей протестантских общин.



Во-вторых, Маргарита работала СММ-менеджером Украинской волонтерской службы, которая занималась социальной доставкой в Запорожье и Мелитополе, в частности, лекарств, продуктов и вещей.



В-третьих, у Маргариты за два месяца до ее похищения погиб на фронте друг, который служил в ВСУ. Она в Instagram опубликовала пост о его гибели.



В-четвертых, девушка все свои соцсети вела только на украинском языке.



Сергей Авраменко — учитель физической культуры Мелитопольской средней школы №16, который несколько лет тренировал украинского спортсмена Влада Перелыгина пауэрлифтингу.