В школе оккупированного Мелитополя произошел взрыв: есть пострадавшие

Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детско-юношеской спортивной школе оккупированного Мелитополя. Российские следователи проводят проверку.



По данным российских силовиков, причиной взрыва стало «непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения».



Оружие демонстрировали в ходе турнира по самбо.



Российские СМИ передают, что пострадавшим не потребовалась госпитализация.



Россия активно насаждает так называемое военно-патриотическое воспитание среди подростков и детей на оккупированных территориях Украины. Оно включает не только антиукраинскую пропаганду. Детей также учат владеть оружием.