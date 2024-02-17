  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В школе оккупированного Мелитополя произошел взрыв: есть пострадавшие

17 февраля 2024, 17:20

В школе оккупированного Мелитополя произошел взрыв: есть пострадавшие

Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детско-юношеской спортивной школе оккупированного Мелитополя. Российские следователи проводят проверку.

По данным российских силовиков, причиной взрыва стало «непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения».

Оружие демонстрировали в ходе турнира по самбо.

Российские СМИ передают, что пострадавшим не потребовалась госпитализация.

Россия активно насаждает так называемое военно-патриотическое воспитание среди подростков и детей на оккупированных территориях Украины. Оно включает не только антиукраинскую пропаганду. Детей также учат владеть оружием. 

ТЕГИ

Места
Мелитополь
Прочее
Взрыв
Люди
Школьники

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:56
Войска РФ захватили АКХЗ и микрорайон «Химик» в Авдеевке
08:51
В районе оккупированной Ясиноватой обстрелом разрушен дом, погиб ребенок
23:36
Главное за день: Бои за Авдеевку
21:07
Часть Луганщины без света. В «ДНР» готовы к «выборам» — новости оккупации ►
17:45
Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Горловка под обстрелом: погибла женщина, ранены несколько человек
16:17
В РФ против боевика «Абхаза» возбуждено уголовное дело
14:28
Россия раздает жителям ВОТ анкеты, чтобы выявить «безхозное» имущество: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь
14:17
Войска РФ захватили Донецкую фильтровальную станцию и «Чебурашку» под Авдеевкой
09:45
Без отопления в Мариуполе остались жильцы двенадцати многоэтажек
07:41
Войска РФ не смогут быстро продвигаться дальше в случае захвата Авдеевки — ISW
23:19
Главное за день: Ситуация в Авдеевке. РФ отправила в колонию еще семерых военнопленных
23:05
Войска РФ установили флаг на одном из укрепрайонов ВСУ в Авдеевке
22:15
«ДНР»: В оккупации ранены три человека
18:58
Россия отправила в колонию еще 7 украинских военнопленных
11:41
Донецкая область подверглась 21 обстрелу за сутки, погибли люди
23:24
Главное за день: Бои за Авдеевку. Уничтожение БДК «Цезарь Куников»
18:28
Еще четыре человека погибли сегодня в Донецкой области из-за российских обстрелов
17:50
Оккупанты снова обстреляли Херсон, трое раненых
16:55
Аналитики рассказали, для чего РФ использует на фронте в Украине старые советские танки
15:59
В Мариуполе оккупанты продолжают «восстановление» Драматического театра
все новости
20:33
В Славянске и Краматорске прогремели взрывы
19:30
Под тотальным влиянием пропаганды РФ: оккупанты заставляют мужчин воевать против Украины
18:23
Армия РФ сбросила на город в Харьковской области 12 авиабомб: под завалами дома ищут пострадавших
17:20
В школе оккупированного Мелитополя произошел взрыв: есть пострадавшие
16:40
Умеров назвал «извлеченные уроки» из боев за Авдеевку
15:56
Войска РФ захватили АКХЗ и микрорайон «Химик» в Авдеевке
14:38
ВСУ: Уничтожены сразу три самолета РФ — два Су-34 и один Су-35
11:16
Правильное решение — Зеленский о выходе ВСУ из Авдеевки
10:55
Обстрелы Донецкой области: за сутки жертв нет, повреждены дома
09:58
Оккупантам будет сложно атаковать ВСУ «в лоб» после их отхода на новые позиции в районе Авдеевки — ISW
09:19
Украинские военные вышли из Авдеевки, окружение оккупантами не допущено — командование
08:51
В районе оккупированной Ясиноватой обстрелом разрушен дом, погиб ребенок
23:36
Главное за день: Бои за Авдеевку
22:40
Несколько украинских военных попали в плен при отходе на новые рубежи в Авдеевке
21:46
Войска РФ захватили парк и руины больницы в Авдеевке
21:20
Украинские военные показали кадры из убежища Авдеевского коксохимического завода
21:07
Часть Луганщины без света. В «ДНР» готовы к «выборам» — новости оккупации ►
20:00
Новое соглашение Киева и Берлина: впервые в своей истории Германия выступила в роли гаранта
19:10
В Авдеевке ситуация постоянно меняется, но оккупантов не становится меньше — 3-я ОШБр
17:45
Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Горловка под обстрелом: погибла женщина, ранены несколько человек
все новости
ВИДЕО
В Славянске и Краматорске прогремели взрывы В Славянске и Краматорске прогремели взрывы
17 февраля, 20:33
Российские военные на АКХЗ. Кадр из видео Войска РФ захватили АКХЗ и микрорайон «Химик» в Авдеевке
17 февраля, 15:56
Часть Луганщины без света. В «ДНР» готовы к «выборам» — новости оккупации ► Часть Луганщины без света. В «ДНР» готовы к «выборам» — новости оккупации ►
16 февраля, 21:07
Квартиры во временно оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео Россия раздает жителям ВОТ анкеты, чтобы выявить «безхозное» имущество: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь
16 февраля, 14:28
Силы РФ захватили опорный пункт «Чебурашка» под Авдеевкой. Фото: соцсети Войска РФ захватили Донецкую фильтровальную станцию и «Чебурашку» под Авдеевкой
16 февраля, 14:17
Охота на оккупантов с помощью FPV-дронов. Фото: кадр из видео На Донецком направлении ССО «охотятся» на оккупантов с помощью FPV-дронов
16 февраля, 11:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама