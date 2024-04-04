Двох викрадених у Мелітополі українців засуджено російським судом нібито за підрив авто

Південний окружний військовий суд у російському Ростові позбавив волі двох українських громадян. Вирок винесено викраденим в окупованому Мелітополі Маргаріті Харенко та Сергію Авраменко. Їх звинуватили в участі в терористичній спільноті, екстремізмі та шпигунстві. Харенка засудили до 20 років позбавлення волі, Авраменка — до 16 років.



Маргариту Харенко викрали в Мелітополі 9 січня 2023 року, а Сергія Авраменка — 14 січня того ж року. Їх підозрювали у замаху на російського військовослужбовця.



Жителів окупованого міста звинувачують у тому, що вони, працюючи в одному зі спортзалів, з травня по грудень 2022 нібито збирали інформацію про його відвідувачів.



Одному з окупантів, за версією слідства, під дном автомобіля встановили вибуховий пристрій. Його підірвали 23 грудня 2022 року. Окупант вижив.



Згідно з матеріалами звинувачення, у 2022 році Харенко та Авраменко через месенджери нібито «пов'язувалися з невстановленими працівниками спецслужб України та вступили до терористичної спільноти».



Маргарита Харенко нібито збирала інформацію про пересування підрозділів Збройних сил РФ для іноземної розвідки.



30 березня відбулося перше судове засідання у справі Маргарити. Як розповіла подруга засудженої Ганна Подорожна виданню ZMINA, через брак доказів росіянам тоді не вдалося висунути проти дівчини жодного звинувачення. Втім, її не відпустили.



Ганна розглядає кілька причин, чому окупанти викрали саме Маргариту.



По-перше, дівчина відвідувала одну з мелітопольських баптистських церков. А, як відомо, Росія переслідує представників протестантських громад.



По-друге, Маргарита працювала СММ-менеджеркою Української волонтерської служби, яка займалася соціальною доставкою до Запоріжжя та Мелітополя, зокрема, ліків, продуктів та речей.



По-третє, у Маргарити за два місяці до її викрадення загинув на фронті друг, який служив у ЗСУ. Вона в Instagram опублікувала пост про його загибель.



По-четверте, дівчина всі свої соцмережі вела лише українською мовою.



Сергій Авраменко — вчитель фізичної культури Мелітопольської середньої школи №16, який кілька років тренував українського спортсмена Влада Перелигіна пауерліфтингу.