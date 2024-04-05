«ДНР» шукає джерело водопостачання для окупованої території

Окупаційна адміністрація «ДНР» за підтримки російських кураторів займається проєктуванням та будівництвом каналу «Дон — Донбас».



Перша черга каналу виводиться зараз із річки Дон. Вона забезпечить близько 30% споживачів води на окупованій території Донеччини. Про це заявив головний інженер компанії «Вода Донбасу» Сергій Мокрий.



Перша черга мала забезпечити подачу 288 тисяч м³ води на добу, друга — 192 тисяч м³. Обидві черги каналу у сумі з альтернативними джерелами водопостачання могли б забезпечити до 80% подачі води до окупованих міст під контролем «ДНР».



Однак поки що другу чергу каналу не будують. У «ДНР» розраховують на часткове подання води зі старого каналу для всього регіону «Сіверський Донець — Донбас».



Як повідомлялося, окуповані міста Донеччини найчастіше змушені заощаджувати воду через постійні обстріли. Від нестачі води чи аварійних перебоїв страждають і вільні міста Донецької області. Російські війська намагаються зайняти рубіж річкою Сіверський Донець.