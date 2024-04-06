В азовском порту РФ ночью загорелся нефтепровод — разведка

В России в ночь на 6 апреля загорелся очередной военный объект. Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, в Ростовской области на неопределенный срок прекращена загрузка танкеров нефтепродуктами.



Это произошло из-за того, что в районе населенного пункта Азов был подорван трубопровод, по которому россияне перекачивали нефтепродукты с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории «Азовского морского порта».



«Объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины», — подчеркнули в разведке.



О прямом воздействии украинских военных на трубопровод в РФ не говорится.



Служба безопасности Украины ранее провела ряд успешных операций по поражению нефтеперерабатывающих заводов в России, результате добыча и переработка нефти в России удалось сократить на 12%. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.