В азовському порту РФ вночі спалахнув нафтопровід — розвідка

В Росії в ніч проти 6 квітня спалахнув черговий воєнний об'єкт. Як повідомили у Головному управлінні розвідки України, в Ростовській області на невизначений термін припинено завантаження танкерів нафтопродуктами.



Це сталося через те, що в районі населеного пункту Азов було підірвано трубопровід, яким росіяни перекачували нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів на припортовій території «Азовського морського порту».



«Об'єкт використовувався державою-агресором у воєнних цілях для підтримки ведення геноцидної війни проти України», — наголосили у розвідці.



Про прямий вплив українських військових на трубопровід у РФ не йдеться.



Служба безпеки України раніше провела низку успішних операцій з ураження нафтопереробних заводів у Росії – видобуток та переробку нафти в Росії вдалося скоротити на 12%. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.