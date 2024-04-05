Российские войска стирают с лица земли Часов Яр, как Авдеевку: репортаж ►

Железнодорожный вокзал в Часов Яре Донецкой области разбит российскими оккупантами, и уже здание непригодно для использования. Сегодня в населенном пункте остается проживать около 800 мирных жителей под постоянным огнем оккупантов: без воды, без газа, без абсолютно все коммуникаций. Ежедневно организация World Central Kitchen привозит сюда горячие обеды, волонтеры доставляют питьевую воду, а местная администрация беспокоится о том, чтобы здесь была гуманитарная помощь и все необходимые лекарства.

Волонтер, уроженец этого города Евгений Ткачев эвакуировался из Часового Яра еще в прошлом году из-за сильных обстрелов, но регулярно наведывается в город и привозит жителям питьевую воду, корм для животных и необходимые предметы быта.



В багажнике Евгения около тонны питьевой воды. Он развозит ее по разным частям города, общаясь с людьми, которых знает десятки лет. Им рассказывает последние новости, ведь интернета и телевидения тут нет. Их же уговаривает эвакуироваться, ведь город с каждым днем получает все новые разрушения.

Алексей — местный житель. Эвакуироваться пока что не хочет. Говорит, уедет из города только в случае оккупации, планирует на велосипеде добраться до Константиновки. Жену и пятилетнего ребенка Алексей отправил в эвакуацию, а сам остался в родном городе. Говорит, уже приспособился к отсутствию условий для жизни.

Надежда — еще одна жительница города — несмотря на непрекращающиеся боевые действия, спокойно пропалывает клумбу возле своего дома, чтобы посадить цветы.

По вечерам Надежда вышивает бисером под свечой или фонариком. С водой и едой кроме волонтеров и местной власти, пенсионерке помогают также и украинские военнослужащие.



В городе работает "Пункт несокрушимости". Там местные жители могут получить лекарства, еду, узнать последние новости, подзарядить свои гаджеты и фонарики.

Елена тут за старшую, находится здесь посменно. Говорит, сознание людей настолько изменилось за эти два года от постоянных обстрелов, что они уже абсолютно спокойно реагируют на смерть.

Тем временем российские оккупанты увеличили число обстрелов населенного пункта Часов Яр Донецкой области. По городу постоянно бьют управляемыми авиабомбами, стреляют из артиллерии и танков. На сегодня расстояние от центра города до временно оккупированной территории составляет четыре с половиной километра.

Для армии РФ крайне важно захватить населенный пункт из-за того, что это — господствующая высота, поэтому сюда они стягивают все свои резервы. Но Вооруженные силы Украины сдерживают натиск противника и не дают ему продвигаться.