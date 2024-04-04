На фронте погиб участник луганского Евромайдана Максим Радуш

На фронте погиб военнослужащий из Луганска Максим Радуш.



Об этом сообщил правозащитник и журналист Константин Реуцкий на своей странице в Facebook.



Он был активным участником луганского Евромайдана — на каждую акцию Общественного сектора он приносил 50-метровый флаг Украины. В 2014 году, после того как Радуш вынужденно покинул оккупированный Луганск, мужчина сообщил друзьям, что оставил в родном городе флаг Украины. Он его спрятал.

«Чтобы мы все вместе снова развернули его на центральной площади после освобождения. Максим сделал все, чтобы это как можно быстрее произошло. Но сам он больше не сможет держать наше знамя посреди украинского Луганска. К сожалению, многие из нас уже не смогут. Помните Максима. Помните всех, кто заплатил самую высокую цену за нашу свободу», — написал Реуцкий.