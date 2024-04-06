Сирський про ситуацію на фронті: окупант день і ніч штурмує українські позиції

Ситуація у районі проведення операції Сил оборони України залишається складною, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.



Він зазначив, що російська армія використовує перевагу в повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах. Використовуючи все це, окупант не залишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької області.



«Ворог продовжує ведення наступальних дій день і ніч, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями від взводу до роти, іноді батальйону», — написав Сирський у Telegram-каналі.



Він зазначив, що особливо складна ситуація склалася на Бахмутському напрямку в районах на схід від Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському — у районах Бердичева, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському — в районі Новомихайлівки.



«Найжорсткіші бої сьогодні тривають у районах Первомайського та Водяного, а також на схід від Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, усі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі», — наголосив головнокомандувач.

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках ситуація також залишається напруженою.



Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському — у районах Роботино та Вербового з метою відновлення втраченого становища; Херсонською — намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі річки Дніпро в районі Кринки. Але успіху на цих напрямках немає», — повідомив Сирський.



Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямах Сили оборони України мають певний тактичний успіх.



«Сили оборони продовжують стійко утримувати межі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці», — резюмував головнокомандувач.