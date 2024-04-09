Зеленський побував в окопах Харківської області: президент перевірив будівництво фортифікацій

Зеленський перевіряє фортифікації у Харківській області. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 9 квітня, Президент України Володимир Зеленський перевірив будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині, інформують соцмережі глави держави.







«Харківщина. Будівництво фортифікацій. Дякую всім, хто працює для того, щоб Україна була міцнішою!», - написав він.



Російська армія вже не перший день продовжує масовані обстріли Харкова та області, завдаючи авіаударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.



Сьогодні після обіду в Харкові зафіксували два «прильоти» по центральній частині міста, попередньо – КАБи.



Раніше з'явилася інформація, що Росія прагне зробити непридатним для життя друге місто України, яке намагається захищатися від ударів РФ.



Нагадаємо, виділене на цей момент урядом України фінансування не покриває загальної потреби у фортифікаційних спорудах, питання додаткового виділення коштів буде розглянуто найближчим часом.