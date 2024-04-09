РФ обвинила украинскую «Бурисма Холдингс» в «финансировании терактов»

Следственный комитет РФ обвинил украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», в который работал сын президента США Хантер Байден, в финансировании терактов на территории России. Об этом сообщает российское издание «РИА Новости».

«Средства, поступавшие через нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, использовали для терактов в России», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили тому, что в этой компании работал сын президента США Хантер Байден.

Напомним, 22 марта в Подмосковье перед началом концерта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и поджог концертного зала. Жертвами нападения террористов стали более 140 человек.



Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев считает, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина.



В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».