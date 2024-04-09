Слідчий комітет РФ звинуватив українську нафтогазову компанію «Бурисма Холдінгс», у якій працював син президента США Хантер Байден у фінансуванні терактів на території Росії. Про це повідомляє російське видання «РІА Новини».



«Кошти, що надходили через нафтогазову компанію "Бурисма Холдінгс", що діє на території України, використовували для терактів у Росії», — стверджується в повідомленні.



Особливу увагу приділили тому, що у цій компанії працював син президента США Хантер Байден.



Нагадаємо, 22 березня в Підмосков'ї перед початком концерту в «Крокус Сіті Холлі» сталася стрілянина та підпал концертної зали. Жертвами нападу терористів стали понад 140 людей.



Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання ІДІЛ.



При цьому секретар радбезу РФ Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков стверджують, що за терактом у «Крокусі» начебто стоїть Україна.



У зверненні до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл», намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.



При цьому Олександр Лукашенко фактично спростував це. Він заявив, що спочатку терористи їхали у бік Білорусі, але через заходи безпеки на кордоні змінили маршрут і поїхали у бік України.