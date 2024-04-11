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Военнопленные из Донецка и Луганска просят Путина и Москалькову обменять их

11 апреля 2024, 21:42

Военнопленные из Донецка и Луганска просят Путина и Москалькову обменять их

Военнопленные из Донецка и Луганска просят Путина и Москалькову обменять их

Военнопленные из группировок «ЛНР» и «ДНР» записали видеообращение к российской власти. На канале украинского государственного проекта «Хочу жить» появилось видео, на котором пленные боевики, воевавшие на стороне российской армии против ВСУ, просят обменять их. 

«За срок нашего пребывания в плену мы проводили более тысячи русских военнопленных которые пробыли не более месяца-двух, а то и меньше», — говорится в обращении.

Военнопленные заявили, что под обращением поставили подписи 69 человек, однако желающих быть обменянными гораздо больше, просто они потеряли надежду на возвращение домой. 

В обращении говорится, что все военнопленные считают себя русскими, имеют российское гражданство. Руководство группировок «Л-ДНР» не позаботилось об их возвращении. Поэтому они обращаются напрямую к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. 

Среди обратившихся большинство находится в плену более полугода. 

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