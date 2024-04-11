Військовополонені з Донецька та Луганська просять Путіна та Москалькову про обмін

Військовополонені з угруповань «ЛНР» та «ДНР» записали відеозвернення до російської влади. На каналі українського державного проєкту «Хочу жити» поширили відео, на якому полонені бойовики, які воювали на боці російської армії проти ЗСУ, просять їх обміняти.



«За час нашого перебування в полоні ми проводили понад тисячу російських військовополонених, які пробули не більше місяця-двох, а то й менше», — йдеться у зверненні.



Військовополонені заявили, що під зверненням поставили підписи 69 осіб, проте охочих до обміну набагато більше, просто вони втратили надію на повернення додому.



У зверненні йдеться про те, що всі військовополонені вважають себе росіянами, мають російське громадянство. Керівництво угруповань «Л/ДНР» не подбало про їх повернення. Тому вони звертаються безпосередньо до уповноваженої з прав людини до Тетяни Москалькової.



Серед тих, хто звернувся, більшість перебуває в полоні понад пів року.