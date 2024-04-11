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Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області

11 квітня 2024, 22:06

Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області

Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області

Поліцейські Луганської області, які роздавали гуманітарну допомогу, потрапили під обстріл російських окупантів.

 «Попри те, що лінія фронту постійно змінюється, луганські поліцейські продовжують допомагати співгромадянам. Сьогодні жителям Макіївки та Греківки поліцейські привезли хліб та брезенти від Красноріченської селищної військової адміністрації», — повідомили у поліції Луганщини.

У Макіївці, коли місцеві спілкувалися із рідними за допомогою Starlink, росіяни обстріляли населений пункт із системи залпового вогню «Град». Снаряди розірвалися поблизу місцевих жителів та співробітників поліції.

Серед цивільних ніхто не постраждав. Унаслідок обстрілу четверо співробітників поліції дістали контузію, усім їм надано медичну допомогу.

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