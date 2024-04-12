Подорванный в Москве экс-сотрудник СБУ заявил, что не пострадал

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров после подрыва его машины в Москве обвинил украинские спецслужбы в попытке его убить. Днем 12 апреля в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Российские СМИ заявили, что мужчина находился за рулем, у него диагностировали травмы ног.



Позднее Прозоров опубликовал в сети видеообращение, на котором он утверждает, что жив и с ним все в порядке.



Бывший сотрудник СБУ с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, кроме того, передавал им информацию по поводу войны на Донбассе. Однако несколько лет назад переехал в РФ.

